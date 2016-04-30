KOAH'la ilgili her ey avucunuzun iinde!pratiKOAH uygulamasyla, ister zengin ieriklere sahip teorik bilgilerden faydalann, isterseniz muayene simlasyonuyla pratik yapn. Her ey kolay, her ey pratiKOAH!Uygulamay tabletinize ya da telefonunuza hemen imdi indirebilirsiniz. Bu uygulama, Kronik Obstrktif Akcier Hastal (KOAH) tan ve tedavisi iin Trk Toraks Dernei tarafndan hazrlanm, eitime yardmc bir aratr.Salk profesyonelleri iindir, altrmalar ierir.Uygulama hasta bilgisi kayd yapmamaktadr.Hasta tan ve tedavisine destek olarak kullanldnda, hekimin tedavi kararnda hukuksal bir ykmllk oluturmaz.AstraZenecann koulsuz eitim destei ile hazrlanmtr.Bu mobil uygulamann ierii, Prof. Dr. Nurdan Kktrk nderliinde, Trk Toraks Dernei KOAH alma Grubu tarafndan, klavuzlar ve referans kitaplardan derlenen gncel bilgilerin kaynak alnmasyla hazrlanmtr.Tasarm ve yazlm, Q Creative Reklam Ltd. ti. tarafndan yaplmtr. Copyright 2016 pratiKOAH. Tm haklar sakldr.