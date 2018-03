Kumpulan Doa Anak Muslim adalah aplikasi yang berisi kumpulan doa sehari hari untuk anak muslim lengkap dengan Bacaan Arab, Lafadz, terjemahan dan Audio Offline. Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan pengguna khususnya anak-anak / remaja dan orangtua yang ingin mengajari anaknya untuk mempelajari dan hafalan doa anak sehari-hari. Doa-doa yang terdapat dalam aplikasi ini disusun agar mudah dipelajari.Kumpulan Doa Anak Muslim adalah sebuah aplikasi pendidikan di sistem operasi Android yang berisi kumpulan doa sehari hari dan sangat bermanfaat untuk membantu anak-anak agar senang dan gemar belajar menambah hafalan doa-doa pendek harian Islam yang berguna.Aplikasi ini dibuat dengan gambar-gambar yang menarik dan mempunyai fitur unik andalan.Fitur :- Doa anak muslim sehari-hari lengkap.- Berisi 30 doa sehari hari untuk anak muslim- Desain sederhana, praktis dan mudah penggunaannya- Doa Dilengkapi bacaan Arab, Lafadz, dan Terjemahannya.- Audio offline, lebih praktis tidak terganggu dengan kualitas jaringan internet.- Gratis.Aplikasi Kumpulan Doa Anak Muslim berisi 30 doa sehari hari untuk anak muslim yang diantaranya adalah:- doa setelah sholat- doa sebelum tidur- doa untuk orang sakit- doa untuk orang tua- doa naik kendaraan- doa bercermin- doa keluar rumah- doa sebelum belajar- doa sesudah makan- doa ketika hujan- Dan bacaan doa anak lainnyaBilamana ada kesalahan dalam penulisan doa dan permasalahan dalam aplikasi, mohon kiranya dapat menghubungi kami di kontak yang tersedia.Semoga aplikasi ini bisa bermanfa'at dan barokah...Aamiin.Kunjungi dan download aplikasi edukasi kami lainnya :- Bacaan Sholat - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BacaanSholatLengkap&hl=en Muslim Children set Prayer is an application that contains a set of daily prayers for Muslim children complete with Arabic reading, Lafadz, translation and Audio Offline. This application is intended to allow users, especially children / teenagers and parents who want to teach their children to study and rote prayers everyday kid. The prayers contained in this application is structured to be easily learned.Muslim Children set Prayer is an educational app on the Android operating system that contains a set of daily prayers and is very useful for helping children be happy and eager to learn add rote short daily prayers of Islam useful.This application is made with pictures that have interesting and unique features mainstay.Features:- Prayer Muslim children complete everyday.- Contains 30 daily prayers to the Muslim child- The design is simple, practical and easy to use- Prayer Equipped Arabic reading, Lafadz, and translation.- Audio offline, more practically does not interfere with the quality of the Internet network.- Free.Applications set containing 30 Muslim Child's Prayer daily prayer for Muslim children who are:- Prayer after prayer- Prayer before bedtime- Prayer for the sick- Prayer for the elderly- The prayer riding- Prayer reflection- Prayer out of the house- Prayer before learning- Prayer after meals- Prayer when the rain- And reading other children's prayerWhen there are errors in the writing of prayers and problems in application, please kindly contact us at the contact is available.Hopefully this app can bermanfa'at and blessing ... Aamiin.Visit and download our other educational applications:- Reading Prayer - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BacaanSholatLengkap&hl=en